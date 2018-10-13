Появились свежие сообщения о взрывах вблизи Ични

Автор: Народная правда Взрывы на арсенале вблизи Ични прекратились - ДСНС

На территории 6 арсенала Минобороны вблизи Ични прекратились взрываться снаряды. На 10 часов утра уже не наблюдается детонация боеприпасов.

"В течение последнего часа на территории арсенала хранения боеприпасов детонация боеприпасов не наблюдается", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В течение дня 12 октября самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8 ДСНС продолжалось тушение отдельных очагов пожара, отмечает ДСНС.

Пожарно-спасательными подразделениями обеспечена бесперебойная заправку водой пожарных танков Минобороны.

Также пиротехническими подразделениями ДСНС продолжают очистку 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу.

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В течение суток проводилась очистка в 16 населенных пунктах расположенных вокруг арсенала. Завершены работы в 6 населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи).

За день отработано 37 сообщений населения о обнаружения боеприпасов.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировали.

В субботу утром пресс-служба Минобороны сообщила, что интенсивность взрывов на арсенале у Ичне в ночь на субботу существенно уменьшилась по сравнению с ночью предыдущих суток.