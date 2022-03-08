Появились кадры разрушенного дома в Чугуеве - ракета рашистов забрала две жизни

В Чугуеве погибли два человека. Фото - ГСЧС

Появились кадры разрушенного дома в Чугуеве, близ Харькова. Рашисты совершили авиаудар, ракета попала в жилой дом и унесла две человеческие жизни.

Фото опубликовали ГСЧС Украины.

"В 19:05 в с. Донец Чугуевского района во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибли 2 человека (из них 1 ребенок 2015 г.р.). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 1 человек. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники", - написали в публикации.

О том, что вражеские силы совершают ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре в Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, рашисты несколько раз обстреливали Облэнерго и ТЭЦ.

"Держим оборону Харькова. Наши Вооруженные Силы Украины укрепляются. Враг от бессилия применяет авиационные удары по жилым массивам критической инфраструктуры. Враг попадал по Облэнерго, там расположены основные подстанции и пытался повредить ТЭЦ-5", - сообщил. Синегубов.

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По его словам, из самого Харькова по железной дороге выехали около 600 тыс. человек. Ситуация в городе Изюм остается сложной, увезти население сейчас не удается. Так же тяжело доставить в город гуманитарную помощь.

"Сложная ситуация на Изюмщине. Украинцы выстояли и не сдали город, хотя были предложения и попытки от России сделать так называемые "зеленые коридоры" для вражеской техники. Враг получил отпор. Теперь пытается совершать террор против мирного населения.

У нас все готово к эвакуации, но военная ситуация нам пока не позволяет этого сделать. Как только будет хоть маленькая возможность, мы это сделаем оперативно! Между тем, пытаемся доставлять в Изюм гуманитарные грузы", - сказал Синегубов.

Российские кафиры обстреляли "Градами" гумконвой, который ехал в Мариуполь по территории Запорожской области. Сначала колонна с гуманитарной помощью исчезла. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.