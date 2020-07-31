Поваленные деревья и уничтожены дома: очередная непогода наделала беды на Буковине

Фото: bukoda.gov.ua

В Сторожинецком районе Черновицкой области 30 июля пронесся внезапный сильный ураган с градом.

Непогода ломала деревья и опоры электропередач. Несколько деревьев перегородили трассу Сторожинец-Черновцы, еще несколько упали в Слободе-Комаровцах и Сторожинце, сообщила пресс служба Черновицкой ОГА.

Стихия повредила крыши домов и оставила без света девять населенных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком

Больше всего сильный ветер, похожий на смерч, наделал беды в Старых Бросковцах. Там ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета. Также в этом населенном пункте повреждены крыши 30 жилых частных домов. Из-за непогоди заместитель председателя Черновицкой ОГА Алексей Бойко провел совещание с представителями экстренных служб.

"Сейчас к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 4 бригады Сторожинецкого РЭС. Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья", - рассказали в ОГА.

Непогода в Волынской области сорвала и повредила крыши жилых домов, хозяйственных сооружений, повалила деревья. В Луцком районе, в частности, повалены 12 деревьев, жертв и пострадавших нет.