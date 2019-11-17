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воскресенье, 17 ноября 2019 13:21

Потяг із пасажирами охопив вогонь

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Автор: ДСНС Николаевской области
  На ходу загорівся потяг "Колосівка-Миколаїв"
На ходу загорівся потяг "Колосівка-Миколаїв"

Возле станции "Новокатериновка" в Николаевской области загорелся поезд "Колосовка-Николаев".

"Инцидент произошел 16 ноября около 13:23. Огонь охватил тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - сообщили в управлении ДСНС области.

Пламя потушили в 15:25. Общая площадь поражения - 50 кв/м. Жертв и пострадавших нет.

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Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.

Автор: ДСНС Николаевской области
  На ходу загорівся потяг "Колосівка-Миколаїв"
На ходу загорівся потяг "Колосівка-Миколаїв"

В Волынской области на перегоне загорелась моторная секция пассажирского поезда. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.

Локомотивная бригада оперативно среагировала и отцепила неисправную моторную секцию. Другим локомотивом поезд с 20 пассажирами был доставлен к станции Маневичи.

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