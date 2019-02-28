Потушили пожар на одном из танкеров у входа в Керченский пролив

На танкере Candy ликвидировали пожар. Фото: Rada5.com

В четверг, 28 февраля, ликвидировали пожар на одном из танкеров, что загорелись у входа в Керченский пролив.

Пожар удалось ликвидировать после того, как на судно поднялись специалисты и перекрыли вентиль. Об этом сообщает Интерфакс.

"Горение было прекращено, туда поднялись четыре специалиста, которых доставил судовладелец, и перекрыли вентиль. Так что на Candy горения прекратилось, а на Maestro еще один очаг", - говорится в сообщении.

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В то же время Росморречфлот отмечает, что прекращение горения на танкере Maestro возможно в ближайшее время.

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании - "Канди" и "Маэстро". Пожар начался в 15 морских милях от мыса Такиль. На борту двух судов находились 32 члена экипажа, среди них граждане Индии и Турции. Погибли 14 человек. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.