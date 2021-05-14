Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы

Прорыв трубы в Киеве на ул. Пушкинской парализовал работу кафедры эндокринологии Национального медицинского университета им. Александра Богомольца.

В этом медучреждении лечили киевлян-диабетиков, пишет "Сегодня".

Фото: "Сегодня"

Кипяток с илом залил ноутбук заведующего кафедрой с историями болезней пациентов. Вся информация об их лечении уничтожена.

Кроме того, внутри здания потоп разрушил стену дневного стационара. На кадрах видно, что ил залил пол. А судя по виду учреждения, разрушенные кабинеты придется ремонтировать.

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В здании университета пропал свет, медики не могут продолжить диагностику и лечение.

Тем временем коммунальщики моют улицу от ила, который появился после потопа.

Прорвало трубу с горячей водой на ул. Пушкинской 14 мая. В результате аварии во дворе провалился асфальт, а вся улица покрылась желтым илом. Без горячего водоснабжения остались четыре дома. На месте работают коммунальщики. Трубопровод, где произошло повреждение, не видел ремонта 70 лет - с 1951 года.