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вторник, 01 марта 2022 22:26

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Потому что завтра они будут в Киеве" - глава Сумской ВГА обратился к ВСУ быть врага со всего, что есть

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&quot;Потому что завтра они будут в Киеве&quot; - глава Сумской ВГА обратился к ВСУ быть врага со всего, что есть
Также попросил снаряжение для терробороны.

Председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий призвал руководство ВСУ, Минобороны и СНБО обстрелять из Байракторов, ракетами, высокоточным оружием находящегося в области российского врага.

Обращение опубликовал во вторник.

"На данный момент в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у нас в Украине.

Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области. Но наша территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты, голыми руками и с автоматами в руках с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники.

Чиновник сообщил, что в области "прямо сейчас заходят десятки, сотни российских Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов, колонны заправщиков, заходит такая техника, которую даже местные жители не могут идентифицировать".

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"Мы понимаем, если не будет поддержки сегодня нашей армии Байрактарами, если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие в Сумской области, они завтра будут в Киеве.

И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и всего цивилизованного мира.

Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байракторов, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами.

Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита – бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Джавелины, Энлоу, любые противотанковые реактивные системы", - обратился.

"Мы сегодня благодаря нашей героической терробороне держим, жгли, уничтожаем, отправляем обратно в Россию врага. Сегодня колонна развернулась и пошла назад", - добавил.

1 марта на въезде в Сумы со стороны Низов происходили уличные бои. Российские оккупанты ехали колонной на нескольких машинах и БТРах.

Сегодня в Сумской области состоялся обмен пленными.

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