Постучал в квартиру - неизвестный изнасиловал 75-летнюю женщину

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Фото: УНН

75-летнюю жительницу Александрии Кировоградской обл. изнасиловал неизвестный.

"Мы подтверждаем этот факт. Обстоятельства устанавливают", - сообщили в полиции, передает УНН.

СМИ из собственных источников узнали, что человек постучал в дверь дома своей жертвы.

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Женщина открыла. Неизвестный напал на нее и изнасиловал. Информации об ограблении потерпевшей сейчас нет.

В городе Тальном Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это случилось дома у жертвы.