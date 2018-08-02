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четверг, 02 августа 2018 07:31

Пострадавшую от кислоты чиновницу выписали из больницы

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Пострадавшую от кислоты чиновницу выписали из больницы
Херсонскую активистку, советницу мэра Екатерину Гандзюк, которая пострадала от химических ожогов после нападения, отправили в Киев. Фото - Херсонские вести

Херсонскую активистку, советницу мэра Екатерину Гандзюк, которая пострадала от химических ожогов после нападения, выписали из больницы Херсона.

Спецсанитарним бортом ее отправили в Киев. Об этом сообщили в отделении реанимации Херсонской областной клинической больницы, куда Гандзюк доставили после нападения.

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Активистке предоставили государственную охрану, сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую ​​охрану", - написал Маси Найем.

На Екатерину Гандзюк напал неизвестный утром 31 июля, когда она вышла из подъезда. Хлюпнул женщине в лицо неизвестное вещество и скрылся. Позже эксперты выяснили, активистку облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела.

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