Пострадавшие в масштабном ДТП в Харькове дают показания в суде. Фото - sq.com.ua

Суд по делу о ДТП на улице Сумской 18 октября проходит сегодня, 1 марта, в Харькове. Пострадавшие дают показания.

Жительница Кременчуга Анна Комар вышла на связь по видеоконференции с Полтавщины. Она рассказала, что не помнит, как оказалась на месте аварии. По ее словам, только в больнице она узнала, что попала в ДТП. Сообщила, что денег от семьи Зайцевой на лечение не брала и просила больше не привлекать ее к процессу.

Киевлянка Оксана Нестеренко рассказала, что была в Харькове у подруги, еще одной пострадавшей - Жанны Власенко. Собиралась в этот день возвращаться в столицу. Перед вокзалом подруги решили выпить чаю, а когда вышли из кафе, - попали под машину. Когда Нестеренко пришла в себя, то не могла понять, что она делает в Харькове. Ей казалось, что она уехала в Киев. Деньги от Зайцевых приняла, так как не знала, от кого они. Жанна Власенко отказывалась от помощи, но затем приняла.

Сестра погибшей Нины Кобесовой говорила по телефону с сестрой, которая вышла с работы. Узнала, что та попала в аварию только на следующий день. Мать Зайцевой звонила, но семья попросила больше не беспокоить, от помощи отказались.

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Пострадавший Юрий Неудачин сообщил, что когда все произошло, толком ничего не понимал.

"Очнулся на тротуаре, меня приводил в чувство какой-то прохожий. Слышал только удар, момент столкновения не видел. На светофор не обратил внимания, но все люди стояли на тротуаре и ждали зеленого света для пешеходов", - отметил Неудачин.

Пострадавший сообщил, что получил от матери Зайцевой 50 тыс. грн.

Людмила Фабрис, которая потеряла дочь и внучку Аллу и Анастасию Сокол, сообщила, что внучка встречалась с преподавателем. После она ждала встречи с матерью.

"Ночевать они домой не вернулись. Я решила, что они остались ночевать у подруги. Я видела информацию о ДТП, но даже не подумала. Позже я позвонила дочери, и там взял трубку мужчина и сказал, что он следователь по ДТП. Я все поняла и спрашиваю: "В какой она больнице?" Мне сказали: "Маяковского, 22", - отметила Фабрис.

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Женщина рассказала, что к ней на работу приезжала мать Зайцевой - Татьяна Иванова. Предлагала помощь.

"Я не выходила и не разговаривала, мне было больно. От помощи я отказалась. Затем пришел перевод на почту в размере 100 тыс. грн, но я их не получала", - добавила Фабрис.

Следующее заседание по делу состоится 6 марта.

18 октября 2017 в Харькове произошло смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. За неделю в больнице умерла еще одна пострадавшая. Оба водителя, которые являются участниками аварии, на время следствия взяли под стражу без права на залог.