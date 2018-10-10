Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи

Люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ични, ночуют в спортзалах на матах. Волонтеры собирают помощ.

Об этом в Facebook сообщает Наталья Иранка, руководитель областной организации НВР "Правый Сектор" в Чернигове.

Пострадавшие расположились в спортивном зале Парафиевского дошкольного учебного заведения № 1 "Малятко" и в Южненской общеобразовательной школе.

Среди них много стариков и маленьких детей.

Волонтеры собирают помощь для пострадавших - нужны памперсы 3, 4, 5, взрослые памперсы - S, M; тапки детские, средства личной гигиены и теплые детские вещи.

Также, по словам волонтеров, нужны тапки для взрослых, детская вода, лекарства от давления, одеяла, детские пюре.

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Отмечается, что Екатерининская церковь принимает помощь.

В ночь на 9 октября возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговщины произошел пожар на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины. Пожар охватил около 682,6 га арсенала.

По фактам взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны на Черниговщине утром во вторник военная прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к военной службе.

Из зоны возможного поражения от взрывов арсенала вблизи Ични уже эвакуировали более 13 тысяч человек.