 
Ексклюзивы
1/5
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1188
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 333
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 945
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1791
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 360
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2547
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9063
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3366
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5526
Фото
Все фото
5
14
4
24
9
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
Жители прилегающих к арсеналу сел жалуются в полицию
Жители прилегающих к арсеналу сел жалуются в полицию
Взрывы на Черниговщине: что рассказали эвакуированные
Взрывы на Черниговщине: что рассказали эвакуированные
&quot;Думала, горит вся Ичня. Как была в пижаме, так и побежала&quot; - очевидеца о взрывах на военном складе
"Думала, горит вся Ичня. Как была в пижаме, так и побежала" - очевидеца о взрывах на военном складе
Видео
Все видео
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг
Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг
250-тысячный город остался без воды
250-тысячный город остался без воды
Показали видео масштабных взрывов на складах боеприпасов под Черниговом
Показали видео масштабных взрывов на складах боеприпасов под Черниговом
На Черниговщине взорвался склад боеприпасов: все, что известно (обновляется)
На Черниговщине взорвался склад боеприпасов: все, что известно (обновляется)
Интервью
1/5
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1791
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 765
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5445
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9774
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1179
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 03:35

Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
5

  Комментировать

Пострадавшие в результате взрывов возле Ични ночуют в спортзалах
Фото: Соцсети
Пострадавшие в результате взрывов возле Ични ночуют в спортзалах
Пострадавшие в результате взрывов возле Ични ночуют в спортзалах
Пострадавшие в результате взрывов возле Ични ночуют в спортзалах
Пострадавшие в результате взрывов возле Ични ночуют в спортзалах

Люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ични, ночуют в спортзалах на матах. Волонтеры собирают помощ.

Об этом в Facebook сообщает Наталья Иранка, руководитель областной организации НВР "Правый Сектор" в Чернигове.

Пострадавшие расположились в спортивном зале Парафиевского дошкольного учебного заведения № 1 "Малятко" и в Южненской общеобразовательной школе.

Среди них много стариков и маленьких детей.

Волонтеры собирают помощь для пострадавших - нужны памперсы 3, 4, 5, взрослые памперсы - S, M; тапки детские, средства личной гигиены и теплые детские вещи.

Также, по словам волонтеров, нужны тапки для взрослых, детская вода, лекарства от давления, одеяла, детские пюре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращаться в Ичню опасно: на улицах мины и снаряды

Отмечается, что Екатерининская церковь принимает помощь.

В ночь на 9 октября возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговщины произошел пожар на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины. Пожар охватил около 682,6 га арсенала.

По фактам взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны на Черниговщине утром во вторник военная прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к военной службе.

Из зоны возможного поражения от взрывов арсенала вблизи Ични уже эвакуировали более 13 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 118052
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 78386
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 58060
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 51453
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 41700
Происшествия
В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненный
В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненный Просмотров: 108
Возвращаться в Ичню опасно: на улицах мины и снаряды
Возвращаться в Ичню опасно: на улицах мины и снаряды Просмотров: 117
Мертвый иностранец провел сутки за рулем BMW
Мертвый иностранец провел сутки за рулем BMW Просмотров: 1494
В столице произошла авария с участием полицейского авто
В столице произошла авария с участием полицейского авто Просмотров: 369
"Пытали больше года": доказали вину родителей, которые убили 3-летнего сына
"Пытали больше года": доказали вину родителей, которые убили 3-летнего сына Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
28
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
6
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
5
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
Голосов: 597
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua