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вторник, 24 августа 2021 15:30

Пострадавшему от обстрела оккупантов спасли жизнь

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Пострадавшему от обстрела оккупантов спасли жизнь
Мужчина две недели был в реанимации. Фото: "5 канал"

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова спасли жизнь человека, в квартиру которого в Донецкой области попали два снаряда.

Врачи спасали его две недели. Сейчас с мужчиной все в порядке, сказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко, передает "Громадське".

"Игорь, 56 лет, из Донецкой области, житель Красногоровки, бывший шахтер. Два снаряда влетело в его квартиру. Десятки ранений осколками в брюшную полость, разбита печень, сотрясение головного мозга, контузия, акубаротравма, плохо слышит", - написал Рыженко.

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Мужчина две недели провел в реанимации. 23 августа он впервые прошелся самостоятельно, рядом с врачом.

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, погиб украинский военный. 23 августа позиции ВСУ обстреляли вооруженные формирования Российской Федерации. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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