Постояльцы горящего отеля в Одессе имели единственный выход. Как сейчас выглядит пожарище

В хостеле на ул. Посмитного, где произошел масштабный пожар, сейчас разбирают завалы.

Загорелось на 1-м этаже, но огонь добрался до 3-го и уничтожил около 1,2 тыс. кв м площади, сообщает 7 канал.

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Отмечается, что в здании был единственный выход, через который жители могли спастись от огня.

Фото: 7kanal.com.ua

В Одессе в помещении гостиницы "Аркадия" на ул. Посмитного, 10/12 произошел смертельный пожар 17 января в 20:30. Двое постояльцев погибли. Еще 8 пострадали. Двое из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.