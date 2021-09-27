Поссорился с матерью и ушел из дома: из реки выловили задушенного мужчину

Под Черкассами в водоеме нашли тело 41-летнего мужчины со следами удушения. Убийцей оказалась его 58-летняя знакомая. Фото: ch.npu.gov.ua

С реки вблизи Городища Черкасской области выловили тело задушенного 45-летнего мужчины.

Накануне он поссорился с матерью и ушел из дома. Женщина заявила о пропаже, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина рассказала, что сильно поссорилась с сыном, он взял документы и деньги и ушел из дома, ничего не сказав матери. Через день после ссоры, мужчина найден мертвым в реке. На его шее были видны следы от удушения", - рассказали в полиции.

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Выяснилось, что после конфликта с матерью мужчина поехал к знакомым. Втроем они выпивали, а затем, 58-летняя хозяйка решила провести гостя домой.

По дороге между мужчиной и женщиной начался спор с дракой. Когда потерпевший упал на землю, злоумышленница наступила ногой на горло и придушила. Когда увидела, что знакомый не подает признаков жизни, сбросила его тело в реку.

Правоохранители задержали женщину. За умышленное убийство ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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