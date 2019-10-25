Посреди спального района в Киеве прогремел взрыв

В ночь на 25 октября среди торговых павильонов на рынке в Киеве разорвалась граната.
Происшествие произошло в 00:40 на Троещине по адресу улица Теодора Драйзера, 8. Это территория рынка "Радосинь".
По словам сотрудника одной из охранных фирм, на которые ссылается Информатор, в проходе между киосками взорвалась боевая граната. Ее бросил неизвестный мужчина, который прошел на территорию рынка.
На месте работала следственно-оперативная бригада и взрывотехники. Криминалисты обнаружили чеку и осколки от гранаты.
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Взрывом выбило стекла в окрестных ларьках. В происшествии никто не пострадал.
По факту взрыва открыли уголовное производство.
Камеры зафиксировали взрыв гранаты в Киеве, из-за которого погибло 2 мужчины, а женщина, которая проходила рядом, получила ранения от осколков.
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