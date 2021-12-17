Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета

В Херсонской области неизвестные подожгли Mercedes депутата Новокаховского городского совета 49-летней Ирены Лепень.

Инцидент произошел 16 декабря в 16:55, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Поджог моего личного авто - это прямая угроза! Да, моя принципиальная позиция не нравится тем, кто привык жить по схемам. Кто заказчик? Городской голова? Заместитель городского головы, который почему-то уволился с должности без объяснений? Те, кто стоит за ними и боится остаться должностей и привилегий? Этот список совсем ограничен, ведь воюют со мной только они. Кто-то открыто, кто-то дает тайные команды", - написала избранная в горсовет от политической партии "Европейская солидарность" Лепень в Facebook.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В результате пожара никто не пострадал. На месте работали следователи с кинологами, а также руководство полиции.

Поджог квалифицировали по статье об умышленном уничтожении имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. Она предусматривает лишение свободы от пяти до 12 лет.

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В августе 2020-го нардеп Гео Лерос сообщил о поджоге его автомобилия. 1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила его из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами. 13 сентября Государственное бюро расследований заявило о возможной причастности лица, похожего на Лероса, к поджогу его автомобиля.