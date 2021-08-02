Поспорили: супруги погибли страшной смертью

В Черкасской области утонули супруги, которые на спор переплывали реку. Фото: provce.ck.ua

2 августа около 12:00 в селе Селище Корсунь-Шевченковского района Черкасской области утонули супруги, заключившее пари.

Жена сказала мужу, что сможет переплыть реку, потом они вместе пошли купаться и произошла трагедия.

Мужчине было 54 года, а женщине - 38. Его тело уже нашли, а для поисков женщины должны были прибыть водолазы, рассказала инспектор по коммуникации Звенигородского райотдела Татьяна Кулинич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плавали в окровавленной воде с иконой и букетом: в бассейне нашли тела супругов

"Один из полицейских увидел тело мужчины в воде и нырнул за ним. Когда достал его, то потерпевший уже умер", - говорит Кулинич, передает provce.ck.ua.

Супруги могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, добавили в полиции.

Вблизи села Лиман в Одесской области в море утонула супружеская пара из Киевской области. Приехали на отдых с кумовьями. На следующий день должны были праздновать 20-ю годовщину брака.