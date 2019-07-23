Последствия урагана стоили жизни малолетнего ребенка

В селе Деловое на Закарпатье от тока погиб 7-летний мальчик.
Неподалеку лесополосы он случайно наступил на электропровод, который оборвался после недавнего урагана, сообщает Нацполиция.
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От сильного удара током потерял сознание. Люди вызвали медиков, но ребенок умер в машине скорой помощи.
Возбудили уголовное дело. Энергетики случай пока не комментируют.
На Львовщине 20-летний парень забрался на поезд, чтобы сделать эффектную фотографию. Его поразило током напряжением 30 000 вольт. Умер мгновенно.
Обгоревшее тело доставали железнодорожники вместе с полицией.
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