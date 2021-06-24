Последствия могут быть трагическими. В Коростене нефтебазу построили возле жилого массива

Нефтебаза в Коростене. Фото: Facebook / Денис Казанский

В городе Коростень Житомирской области построили нефтебазу неподалеку жилых домов. Те, кто помнят город Васильков Киевской области, где 6 лет назад произошел пожар на базе нефтепродуктов БРСМ, понимают, в чем опасность ситуации.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал журналист Денис Казанский.

"На выходных побывал в Коростене. И увидел, что на территории бывшего фарфорового завода теперь находится офис компании UPG, а также - нефтебаза. Выглядит, честно говоря, довольно диковато. Дело в том, что вплотную до бывшего завода, просто по другую сторону улицы расположены многоквартирные жилые дома. И теперь по соседству с этими домами возводятся огромные резервуары для нефтепродуктов", - поделился своими впечатлениями от увиденного журналист.

Казанский напомнил, как в июне 2015 года пожар в селе Крячки на окраине Василькова продолжался целых 8 дней, унес жизни 6-х человек, четверо из которых были ликвидаторы самого пожара. 18 человек тогда были травмированы.

"Все, кто помнят масштабный пожар на аналогичной нефтебазе "БРСМ" под Васильковом несколько лет назад, понимают - в чем опасность ситуации. Не дай Бог пожар, - последствия могут быть самыми трагическими. Достаточно посмотреть на фото горящей под Васильковом и на карту Коростеня, чтобы понять проблему", - высказал собственное возмущение Денис Казанский.

В своем посте в Facebook Казанский привел фото трагедии 5-летней давности и масштабов того пожара. А также сравнил их с приближенностью новой нефтебазы в Коростене с окружающими жилыми массивами. Журналист предположил, что подобное опасное "соседство" могло не обойтись без взяток местному начальству.

"Вот интересно, наступит когда-то время, когда власть начнет учиться на трагических ошибках? Или за деньги всегда можно будет построить что угодно и где угодно?", - риторически спросил своих корреспондентов Казанский.

Справка. Уже после тушения пожара в Василькове его жители еще долго наблюдали осадки в виде дождя с мазутом. Кроме значительного ущерба здоровью людей подобные осадки, а также дым и чад от пожара, уничтожили вокруг Василькова весь урожай, весь скот и птицу. Вода в колодцах стала непригодной к употреблению. Количество опасных веществ даже в Киеве, который находится в 40 км от Василькова превышала предельно допустимую концентрацию в несколько раз. В воздухе самого Василькова содержание бензопирена превышал норму в 26 раз.