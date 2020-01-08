Последний рейс: прощаются с погибшим в авиакатастрофе в Иране

Друзья, коллеги и просто неравнодушные почтили память экипажа самолета МАУ, потерпевшего крушения под Тегераном. Люди приходят в аэропорт "Борисполь", куда утром должен был прибыть самолет.
В зале прилета аэропорта "Борисполь" поставили фотографии каждого из 9 погибших членов экипажа.
Это Владимир Гапоненко - командир экипажа
Сергей Хоменко - второй пилот
Алексей Наумкин - инструктор
Екатерина Стадник - бортпроводница
Марина Микитюк - бортпроводница
Валерия Овчарук - бортпроводница
Юлия Сологуб - бортпроводница
Игорь Матков - бортпроводник
Денис Лыхны - бортпроводник.
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Почтить их память пришли десятки людей - это коллеги из МАУ, с которыми они вместе летали экипажи из других авиаперевозчиков, работники аэропорта, друзья, знакомые и даже просто прохожие.
В Тегеран сегодня вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них есть представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы. Они должны изучить все обстоятельства катастрофы.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Причина падения - технические неисправности.
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