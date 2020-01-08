Последний рейс: прощаются с погибшим в авиакатастрофе в Иране

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Фото - ТСН

Друзья, коллеги и просто неравнодушные почтили память экипажа самолета МАУ, потерпевшего крушения под Тегераном. Люди приходят в аэропорт "Борисполь", куда утром должен был прибыть самолет.

В зале прилета аэропорта "Борисполь" поставили фотографии каждого из 9 погибших членов экипажа.

Это Владимир Гапоненко - командир экипажа

Сергей Хоменко - второй пилот

Алексей Наумкин - инструктор

Екатерина Стадник - бортпроводница

Марина Микитюк - бортпроводница

Валерия Овчарук - бортпроводница

Юлия Сологуб - бортпроводница

Игорь Матков - бортпроводник

Денис Лыхны - бортпроводник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просил помощи: показали трогательную записку с места авиакатастрофы в Иране

Почтить их память пришли десятки людей - это коллеги из МАУ, с которыми они вместе летали экипажи из других авиаперевозчиков, работники аэропорта, друзья, знакомые и даже просто прохожие.

В Тегеран сегодня вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них есть представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы. Они должны изучить все обстоятельства катастрофы.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Причина падения - технические неисправности.