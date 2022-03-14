После ракетного удара в Харькове нашли тела погибших

24 канал

По меньшей мере двое погибших в результате сегодняшнего обстрела дома в Харькове по улице Свободы.

Один человек, который был в подвале, уцелел, продолжаются поиски.

"Ракетный удар нанесен по жилому дому. В настоящее время есть информация о двух погибших, одному удалось спасти. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов. Есть информация, что в завалах люди", - сообщил на месте происшествия Анатолий Торяник, заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины.

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Оккупанты разрушили дом в центре Харькова. Ситуация там напряженная. но люди не сдаются и не собираются этого делать.