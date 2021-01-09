"Пошла за детьми": умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель

На Закарпатье мужчина забил дочь и сына сожительницы. Их мать умерла в больнице. Фото: facebook.com/Жека Кирпичников

В Тячевской больнице на Закарпатье умерла 35-летняя женщина, которую вместе с детьми избил 30-летний сожитель.

Женщины не стало около 20.00 8 января. В тот же день в Каменце-Подольском похоронили ее 9-летнюю дочь и 2-летнего сына, пишет pershij.com.ua со ссылкой на соцсети.

"Пошла за детьми", - пишут пользователи сети выражают соболезнования семье.

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Известно также, что женщина не жила на Закарпатье. Приехала сюда, чтобы познакомить детей с любимым. Сообщается, что она была беременна их общим ребенком.

За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Трагедия произошла вечером 6 января. Мужчину зовут Василий Цех. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине и ее малолетним детям телесные повреждения. В результате причиненных травм дети скончались на месте, а их мать со сложными травмами госпитализировали в реанимацию.