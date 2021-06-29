 
Ексклюзивы
1/5
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 198
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 270
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
2 Просмотров: 900
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1044
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 864
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1773
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 612
Фото
Все фото
3
13
3
4
3
1,5 млн грн на Covid-строительстве: разоблачили схему хищения госсредств
1,5 млн грн на Covid-строительстве: разоблачили схему хищения госсредств
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
В смертельной автокатастрофе сошлись грузовики
В смертельной автокатастрофе сошлись грузовики
Загорелся корабль с украинцами - СМИ
Загорелся корабль с украинцами - СМИ
Автобус с украинскими туристами попал в ДТП: много пострадавших
Автобус с украинскими туристами попал в ДТП: много пострадавших
Видео
Все видео
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
"Вы что там ох***ли, что ли?" - судья вляпалась в скандал, обматерив следователя
"Вы что там ох***ли, что ли?" - судья вляпалась в скандал, обматерив следователя
Интервью
1/5
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 270
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1683
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 711
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 783
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 16:06

Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек

  Комментировать

На Тернопольщине более 14 ч. искали 2-летнюю Викторию Попадин с Буряковки Чортковского района. Она исчезла вечером 27 июня.

Нашли девочку в кукурузном поле за селом около 12:00 на следующий день. Была голодная и замерзшая, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

Автор: tp.npu.gov.ua
  На Тернопольщине более 14 ч искали 2-летнюю Викторию Попадин с Буряковки Чертковского района. Она заблудилась в кукурузном поле за селом
На Тернопольщине более 14 ч искали 2-летнюю Викторию Попадин с Буряковки Чертковского района. Она заблудилась в кукурузном поле за селом

"Родители оставили девочку на четырех братьев, а сами поехали собирать клубнику в Польше. Самому старшему из ребят 19 лет, самому младшему 7. Они хорошо смотрели за малой, по словам местных. Она и чистенькая, и накормлена. Даже косички заплетали. А в тот вечер не досмотрели. Один из братьев шел в центр села на день молодежи. Она за ним побежала. Парень отвел ее домой. Но она как-то открыла калитку и побежала тоже в центр села. Братья бросились за ней в 21:40. Поняв, что сами не найдут - вызвали полицию", - рассказал Крета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прошел почти 5 км: все подробности "путешествия" 2-летнего малыша

Всю ночь и до полудня следующего дня почти тысяча полицейских, спецназовцев, военных, спасателей и местных осматривала село и ближайшие населенные пункты, обходила каждый двор. Прочесывала поля, лесополосы, кладбища, овраги и заброшенные здания. Поисковики поднимали квадрокоптер и пускали по следу служебных собак. Водолазы осматривали реку и озеро.

Наткнулся на девочку в кукурузном поле местный парень. Она как раз проснулась. В тот самый момент ее заметили и ребята с квадрокоптером.

Мать девочки на тот момент уже пересекла украинскую границу. С ней провели профилактическую беседу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за ребенком ее могут оштрафовать.

В Одесской области полицейские, военные, волонтеры и односельчане более 12 ч искали 4-летнюю Амину Витищак из села Малозименовое. Всего в семье воспитывается трое детей. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Ее нашли утром во время объезда окрестностей населенных пунктов - на дороге у Знаменского пруда. Увидев автомобиль, она сразу побежала к людям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 9648
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 7200
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6597
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5166
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3366
Происшествия
5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке
5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке Просмотров: 81
Прокуратура нашла деньги из ковидного фонда "в кармане" предпринимателя
Прокуратура нашла деньги из ковидного фонда "в кармане" предпринимателя Просмотров: 81
Не сошлись во взглядах: 16-летний с сообщником убили и утопили мужчину
Не сошлись во взглядах: 16-летний с сообщником убили и утопили мужчину Просмотров: 144
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
 Просмотров: 162
В столичном метро не удалось спасти пассажирку
В столичном метро не удалось спасти пассажирку Просмотров: 396
Больше всего комментируют
32
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
4
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
2
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 421
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть