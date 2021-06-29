Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек

На Тернопольщине более 14 ч. искали 2-летнюю Викторию Попадин с Буряковки Чортковского района. Она исчезла вечером 27 июня.

Нашли девочку в кукурузном поле за селом около 12:00 на следующий день. Была голодная и замерзшая, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине более 14 ч искали 2-летнюю Викторию Попадин с Буряковки Чертковского района. Она заблудилась в кукурузном поле за селом

"Родители оставили девочку на четырех братьев, а сами поехали собирать клубнику в Польше. Самому старшему из ребят 19 лет, самому младшему 7. Они хорошо смотрели за малой, по словам местных. Она и чистенькая, и накормлена. Даже косички заплетали. А в тот вечер не досмотрели. Один из братьев шел в центр села на день молодежи. Она за ним побежала. Парень отвел ее домой. Но она как-то открыла калитку и побежала тоже в центр села. Братья бросились за ней в 21:40. Поняв, что сами не найдут - вызвали полицию", - рассказал Крета.

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Всю ночь и до полудня следующего дня почти тысяча полицейских, спецназовцев, военных, спасателей и местных осматривала село и ближайшие населенные пункты, обходила каждый двор. Прочесывала поля, лесополосы, кладбища, овраги и заброшенные здания. Поисковики поднимали квадрокоптер и пускали по следу служебных собак. Водолазы осматривали реку и озеро.

Наткнулся на девочку в кукурузном поле местный парень. Она как раз проснулась. В тот самый момент ее заметили и ребята с квадрокоптером.

Мать девочки на тот момент уже пересекла украинскую границу. С ней провели профилактическую беседу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за ребенком ее могут оштрафовать.

В Одесской области полицейские, военные, волонтеры и односельчане более 12 ч искали 4-летнюю Амину Витищак из села Малозименовое. Всего в семье воспитывается трое детей. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Ее нашли утром во время объезда окрестностей населенных пунктов - на дороге у Знаменского пруда. Увидев автомобиль, она сразу побежала к людям.