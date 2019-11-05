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вторник, 05 ноября 2019 19:14

Пошел посетить могилу бабушки и исчез: третьи сутки ищут 20-летнего мужчину

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Пошел посетить могилу бабушки и исчез: третьи сутки ищут 20-летнего мужчину
На Тернопольщине разыскивают 20-летнего Богдана Збирського из поселка Скала-Подольская Борщевского района. Фото - tp.npu.gov.ua

На Тернопольщине разыскивают 20-летнего Богдана Збирского из поселка Скала-Подольская Борщевского района.

Еще 3 ноября около 13 часов он пошел к родственникам в село Иванков и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы разыскиваемого: рост 170--175 см, худощавого телосложения, волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет в куртку черного цвета с надписью "F4", черный свитер, черные джинсы, кепку красного цвета с надписью "F4", кроссовки красного цвета. Мобильной связью не пользуется.

Если вы видели мужчину или знаете его местонахождение, звоните по телефонам (03541) 2-12-45 или на линию 102.

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Мужчина живет вместе со старшим братом. Родители в Польше на зароботках. Богдан намеревался посетить могилу бабушки в Иванкове, но родственники там его не видели, пишет 7days-ua.com.

Друзья, соседи и родственники обыскали все окрестности Скалы-Подольской, обзвонили больницы, военкоматы и морги - мужчины нигде нет. Говорят, Богдан не имел ни с кем конфликта, также не было девушки.

Родные просят всю информацию о Богдане сообщать кроме полиции Татьяне Галайчук: 068 671-23-92.

5 ноября в лесу возле с. Пацканево Ужгородского района на Закарпатье нашли мертвым 29-летнего мужчину. Был инвалидом 3-й группы. Накануне пошел за грибами и исчез.

Автор: й
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Дата
05
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