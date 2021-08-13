Посетителя супермаркета привалил подвесной потолок

В Кривом Роге на Днепропетровщине в супермаркете обвалился потолок. Пострадал мужчина.

Происшествие случилось в мясном отделе магазина "Варус" вечером 11 августа, пишет Vgorode.

Фото: facebook.com/groups/Ингулец/Сергей Иванов

"В результате происшествия пострадал мужчина. По словам местных жителей, он лежит в городской больнице №17 с травмой позвоночника. Супермаркет не работает - закрыт якобы по техническим причинам", - сказано в сообщении.

Потолок мог обрушиться из-за некачественно выполненных ремонтных работ, по словам местных жителей.

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Упала подвесная конструкция, которую установили в январе этого года, рассказали в магазине. Подрядчик придерживался всех строительных норм и требований в плане безопасности. Причину обвала устанавливают.

Сотрудники технического отдела "Варус" вместе с подрядчиком провели внеплановую проверку подобных конструкций во всех магазинах сети, чтобы избежать повторения ситуации.

Что касается потерпевшего, то ему возместили все расходы на экстренную медицинскую помощь. Госпитализация мужчине не понадобилась - на следующий день он вышел на работу.

В одном из киевских супермаркетов "Сильпо" на работника и посетителя упал торговый стеллаж с соками. Сотрудник магазина сам выбрался из-под завалов. Мужчины не травмировались.