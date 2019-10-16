Посаженый парк не просуществовал и суток

Садили деревья, а парк разрушили. Фото: Facebook

13 октября в селе Горбанёвка под Полтавой местные жители высадили деревья на пустыре, который находится на территории села. На 14 октября обнаружили, что ночью парк разрушили неизвестные.

Об этом сообщили в группе "Щербанивская ОТГ of the best" в соцсети.

Для парка жители села приобрели 300 саженцев. Также помог Щербанивский сельсовет. Сажали клены, красные дубы, березы, уксусное дерево. Елена Лазоренко, жительница Горбанёвки, привезла для парка пихты и ели. Саженцы выкапывала собственноручно в Карпатах.

"Часто гуляю с племянником по Горбанёвке. В селе не много детских площадок, поэтому очень обрадовался, когда увидел работающих над парком людей. Среди те, кто садил деревья, и мои друзья. Когда мне позвонил товарищ и сказал, что парк уничтожили буквально за сутки, я чуть не упал. Не понимаю, что происходит в голове таких типов, которые так уничтожают все вокруг!" - поделился эмоциями Александр Булатов.

Те, кто высаживал деревья, имеют подозрения, кто их мог вырубить и вырвать. Однако, пока фамилий не называют, ожидают выводов полиции.

В свою очередь, полиция заверила, что виновных ищут - по факту кражи открыли уголовное производство.

Судьба парка также решена.

"Парку быть! В воскресенье мы досадим снова дерева. Кстати, нам везут барбарис", - сообщила Елена Лазоренко в соцсети.

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