Посажен паркy не просуществовал и суток

Садили деревья, а парк разрушили. Фото: Facebook

13 октября во Горбаневке, что под Полтавой, местные жители засаживали пустырь, который находится на территории села. На 14 октября обнаружили, что ночью парк разрушили неизвестные.

Об этом сообщили в группе "Щербановский ОТГ of the best" в соцсети.

Для парка крестьяне приобрели 300 саженцев. Также помогла Щербановский сельсовет. Сажали клены, красные дубы, березы, уксусное дерево. Елена Лазоренко, жительница Горбановка, привезла для парка пихты и ели. Саженцы выкапывала собственноручно в Карпатах.

"Часто гуляю с племянником Горбаневкой. В селе немного детских площадок, поэтому очень обрадовался, когда увидел работающих над парком людей. Среди сажал деревья, и мои друзья. Когда мне позвонил товарищ и сказал, что парк уничтожили буквально за сутки, я чуть не упал. Не понимаю, что происходит в голове таких типов, которые так уничтожают все вокруг! " - поделился Александр Булатов.

Те, кто высаживал деревья, имели подозрения относительно того, кто их мог вырубить и повырывать. Однако пока фамилий не называли, ждали выводы полиции.

В свою очередь, полиция заверила, что виновные ищут - по делу открыли уголовное производство по ч.1 статьи 185 УК о краже.

Судьба парка также решена.

"Парку быть! В воскресенье мы досадим снова дерева. Кстати, нам везут барбарис", - сообщила Елена Лазоренко в соцсети.

