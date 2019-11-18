Посадили человека, который возил с собой гранату

Киевлянина осудили на 3 года заключения. Фото: ТСН

В Киеве на 3 года посадили мужчину, в автомобиле которого полиция обнаружила гранату.

"В июне 2019 года на Оболонском проспекте правоохранители остановили транспортное средство для проверки документов. Во время общения с водителем они заметили, что человек нервничает. Полицейские спросили его о наличии запрещенных предметов или веществ в салоне автомобиля. Мужчина признался, что имеет при себе гранату РГД 5, однако с какой целью он ее хранил не смог внятно объяснить. Сотрудники полиции сразу изъяли боеприпас", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчина заявил, что нашел взрывное устройство прямо на улице и решил забрать себе. Гранату он положил в сумку и возил с собой в автомобиле.

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За незаконное обращение с боевыми припасами злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы.

В Харьковской области мужчина бросил гранату в своих знакомых. Два человека получили ранения, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.