Порноскандал в онкодиспансере: новый поврот по делу

В УЗИ-кабинете в Одесском областном онкодиспансере велась тайная съемка пациенток. Видео распространяли на порноресурсах. Фото - Депо

Врач высшей категории, который арендовал кабинет в Одесском онкодиспансере, может оказаться непричастным к передаче видеозаписей с пациентками на порносайт.

Гинеколог арендует 4 кабинета УЗИ, в которых на него работает несколько сотрудников. Для контроля финансовых вопросов, он закупил записывающее устройство. Это были обычные камеры, которые открыто висели, сообщают "Факты".

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Полицейские установили 5 или 6 причастных к установлению камер и лиц, которые могли получить доступ к видеозаписям. Человека, который собирал и распространял видео, пока не установили. Виновником может оказаться хакер, который вообще не связан с медиком.

На скриншотах с видео, присутствуют не только пациентки, но и врач с сотрудниками.

Кабинет, в котором велась тайная съемка, арендовал врач высшей категории Вячеслав Валерьевич Триполко. За месяц аренды платил 7 тыс. грн. Ситуацию он не комментирует. На рабочем месте больше не появляется, а телефон выключил.