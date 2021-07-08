Порезанного таксиста нашли посреди улицы

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Ночью 8 июля в селе Навария во Львовской области прохожий на улице нашел мужчину с несколькими ножевыми ранениями. Неподалеку обнаружили его автомобиль BMW.

Пострадавшим оказался 32-летний львовянин, работающий таксистом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчину госпитализировали - медики обнаружили на его теле четыре ножевых ранения в грудь и живот. Он в реанимации", - рассказали в полиции.

Резника разыскивают. Решается вопрос правовой квалификации события.

В cели Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой таксистку. Окровавленное тело обнаружили на дороге. Ее автомобиль угнали и сожгли. Подозреваемых задержали. Ими оказались 17-летний и 18-летний товарищи из Южного.