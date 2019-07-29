Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши

27 июля в московской квартире было найдено обнаженное тело Екатерины К. Она была дерматологом и секс-блогером.
"Родители девушки стали переживать, когда Екатерина перестала отвечать на телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру.
Именно хозяин квартиры и обнаружил тело. ", - передает Рен ТВ.
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Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях. По ее Instagram было подписано более 80 тыс. человек.
Обстоятельства происшествия устанавливает следствие. Одна из версий - убийство из-за ревности.
Обнаружили тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу "Француз".
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