Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши

Последний пост девушка выложила из поездки в Нидерланды. ФОТО: katti_loves_life

27 июля в московской квартире было найдено обнаженное тело Екатерины К. Она была дерматологом и секс-блогером.

"Родители девушки стали переживать, когда Екатерина перестала отвечать на телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру.

Именно хозяин квартиры и обнаружил тело. ", - передает Рен ТВ.

Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life

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Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях. По ее Instagram было подписано более 80 тыс. человек.

В instagram Екатерины более 80 тыс. подписчиков. ФОТО: katti_loves_life

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие. Одна из версий - убийство из-за ревности.

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