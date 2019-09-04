Порезал соседей, родственников и жог сельсовет: АТОвець держал в страхе все село

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 504
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 477
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8019
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1170
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1791
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6138
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6201
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
3
3
7
4
3
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Готовили теракт: правоохранители нашли тайник преступников
Готовили теракт: правоохранители нашли тайник преступников
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
Видео
Все видео
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 513
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28773
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6660
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1071
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 20:24

Порезал соседей, родственников и жог сельсовет: АТОвець держал в страхе все село

  Комментировать
Порезал соседей, родственников и жог сельсовет: АТОвець держал в страхе все село
На Черниговщине бывший АТОвець порезал ножом соседей и своих бывших родственников. Одна женщина умерла. Фото - Правда.иф

В одном из сел Варвинского района на Черниговщине бывший АТОвець порезал ножом соседей и своих бывших родственников, и пытался поджечь сельсовет.

Полиция взяла штурмом здание, где он забаррикадировался и спасла крестьян от расправы. Одна женщина от нанесенных ранений скончалась, рассказали в областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жестко осудили военного, взорвавшего жену и ее бойфренда

"Нетрезвый мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине этого дома. Под нож бывшего бойца АТО попали двое соседей - мужчина и женщина. После чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которым чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и "скорую". Но врачи не смогли спасти жизнь раненой женщине, она умерла в реанимации", - сообщили в отделе коммуникации.

Некоторое время нападавший с ножом бегал по селу, угрожал односельчанам. Тогда вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Полицейские приняли решение брать дом штурмом. Преступника обезвредили. Сейчас он дает показания следователю.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

В селе Косовская Поляна в Закарпатье демобилизованный АТОвец швырнул в кафе гранату. Один человек получил ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порезал соседей, родственников и жог сельсовет: АТОвець держал в страхе все село». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 81202
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 41400
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 37063
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 29925
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 23139
Происшествия
Контрактник продавал наркотики
Контрактник продавал наркотики Просмотров: 144
Жертвы сжигания сухой травы: мужчина и женщина сгорели заживо
Жертвы сжигания сухой травы: мужчина и женщина сгорели заживо Просмотров: 558
Мобилизованный умер на полигоне
Мобилизованный умер на полигоне Просмотров: 990
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 8280
В расцвете творческих сил погиб легендарный украинский певец
В расцвете творческих сил погиб легендарный украинский певец
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
13
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
7
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
6
Украинский министр готов стать донором органов
5
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
3
Обмен пленных перенесли
Голосов: 1248
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua