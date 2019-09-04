Порезал соседей, родственников и жог сельсовет: АТОвець держал в страхе все село

На Черниговщине бывший АТОвець порезал ножом соседей и своих бывших родственников. Одна женщина умерла. Фото - Правда.иф

В одном из сел Варвинского района на Черниговщине бывший АТОвець порезал ножом соседей и своих бывших родственников, и пытался поджечь сельсовет.

Полиция взяла штурмом здание, где он забаррикадировался и спасла крестьян от расправы. Одна женщина от нанесенных ранений скончалась, рассказали в областной полиции.

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"Нетрезвый мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине этого дома. Под нож бывшего бойца АТО попали двое соседей - мужчина и женщина. После чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которым чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и "скорую". Но врачи не смогли спасти жизнь раненой женщине, она умерла в реанимации", - сообщили в отделе коммуникации.

Некоторое время нападавший с ножом бегал по селу, угрожал односельчанам. Тогда вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Полицейские приняли решение брать дом штурмом. Преступника обезвредили. Сейчас он дает показания следователю.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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