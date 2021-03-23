Попросил одеть маску: в супермаркете охранник подрался с клиенткой

Инцидент произошел на улице Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил одеть маску, она отказалась и началась драка Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в супермаркете между клиенткой и охранником произошла драка.

Инцидент произошел на улице Берковецкой. Он сделал женщине замечание и попросил одеть маску, она отказалась и началась драка, пишет Киев Оперативный.

Охранник несколько раз ударил женщину по голове. Клиентка магазина также применяла силу и толкнула его ногой. Во время одного из ударов женщина споткнулась и упала на пол, но быстро поднялась и конфликт продолжился.

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Судя по ролику, женщина попалась не из "робких", она кричала охраннику и тоже била его руками.

"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусо *ами", - подписали видео в паблике.

Люди в комментариях под видео написали, что женщина, которая ударила мужчину, и не важно, кто он, полицейский или нет, автоматически перестает быть женщиной, а становится равным с ним соперником.

В Киеве на перекрестке ул. Малая Житомирская и Владимирский проезд конфликт 2 водителей завершился ножевым ранением одного из них. Инцидент произошел 10 марта.