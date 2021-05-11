Понимаешь, какое это счастье - просто открыть дверь и выйти: Антоненко о своем освобождении из СИЗО

Участник русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест. За решеткой он провел 504 дня. Фото: wz.lviv.ua

У участника российско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко, который 504 дня просидел в следственном изоляторе, после выхода на свободу пошатнулось здоровье.

У политзаключенного ухудшилось зрение. Об этом он рассказал в интервью изданию Watchers Media 7 мая.

"За 10 месяцев сидения в изоляторе временного содержания ухудшилось зрение. Там в камерах окон нет. Нет, номинально они есть, конечно. Но то ли замазаны краской, то заклеены. И ты не видишь, что снаружи", - рассказал Андрей Антоненко.

Музыкант рассказал, чего ему больше всего хотелось после выхода на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антоненко выпустили из-под стражи

"Сидишь за решеткой и понимаешь, какое это счастье - просто открыть дверь и выйти. Увидеть в окне дерево. Или кран, который что-то поднимает. Подержать в руке вилку. Завязать шнурки. Люди думают о каких-то свои проблемах. А у меня была проблема: просто выйти куда-то. Или побыть в туалете самому. Еще спрашивали, мол, разве на войне проще, чем в заключении? Мол, там же убить могут! Да, но и в тюрьме убить могут. А на войне - ты свободен. И рядом - свои люди", - рассказал мужчина.

Он добавил, что хотелось поиграть на гитаре, но долго не смог.

"Просто желания нет. Или я боюсь. Не знаю. Как блок стоит и все. Пока на инструменты смотрю больше", - говорит Антоненко.

20 июля 2016-го около 07:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.