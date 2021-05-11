Понимаешь, какое это счастье - просто открыть дверь и выйти: Антоненко о своем освобождении из СИЗО

 
Ексклюзивы
1/5
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 189
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 972
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Просмотров: 63
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3753
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1332
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 576
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1864
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7290
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
5
4
10
4
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
Драгер &quot;покраснел&quot;: пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП на мосту
Драгер "покраснел": пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП на мосту
Самоубийца поджег себя с авто в гараже
Самоубийца поджег себя с авто в гараже
Видео
Все видео
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Женщину нашли в лесу зажатой в легковушке
Женщину нашли в лесу зажатой в легковушке
"Стали драться. Я его подрезала" - женщина всадила нож в сердце любимого
"Стали драться. Я его подрезала" - женщина всадила нож в сердце любимого
Водитель снесла пешехода на переходе и влетела в МАФ
Водитель снесла пешехода на переходе и влетела в МАФ
Пьяный без прав разбил девять авто: видео аварии
Пьяный без прав разбил девять авто: видео аварии
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 810
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 729
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 954
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 14:47

Понимаешь, какое это счастье - просто открыть дверь и выйти: Антоненко о своем освобождении из СИЗО

  Комментировать
Понимаешь, какое это счастье - просто открыть дверь и выйти: Антоненко о своем освобождении из СИЗО
Участник русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест. За решеткой он провел 504 дня. Фото: wz.lviv.ua

У участника российско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко, который 504 дня просидел в следственном изоляторе, после выхода на свободу пошатнулось здоровье.

У политзаключенного ухудшилось зрение. Об этом он рассказал в интервью изданию Watchers Media 7 мая.

"За 10 месяцев сидения в изоляторе временного содержания ухудшилось зрение. Там в камерах окон нет. Нет, номинально они есть, конечно. Но то ли замазаны краской, то заклеены. И ты не видишь, что снаружи", - рассказал Андрей Антоненко.

Музыкант рассказал, чего ему больше всего хотелось после выхода на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антоненко выпустили из-под стражи

"Сидишь за решеткой и понимаешь, какое это счастье - просто открыть дверь и выйти. Увидеть в окне дерево. Или кран, который что-то поднимает. Подержать в руке вилку. Завязать шнурки. Люди думают о каких-то свои проблемах. А у меня была проблема: просто выйти куда-то. Или побыть в туалете самому. Еще спрашивали, мол, разве на войне проще, чем в заключении? Мол, там же убить могут! Да, но и в тюрьме убить могут. А на войне - ты свободен. И рядом - свои люди", - рассказал мужчина.

Он добавил, что хотелось поиграть на гитаре, но долго не смог.

"Просто желания нет. Или я боюсь. Не знаю. Как блок стоит и все. Пока на инструменты смотрю больше", - говорит Антоненко.

20 июля 2016-го около 07:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Понимаешь, какое это счастье - просто открыть дверь и выйти: Антоненко о своем освобождении из СИЗО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 16434
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10404
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7956
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 5949
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 5742
Происшествия
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
3
 Просмотров: 279
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
5
 Просмотров: 207
Мужчина поджег соседку, которая стала свидетелем преступления
Мужчина поджег соседку, которая стала свидетелем преступления Просмотров: 243
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
4
 Просмотров: 504
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
4
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
1
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
Голосов: 940
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть