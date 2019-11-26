Понадобится 1,5 года: врач рассказал о состоянии Николая Кулебы

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбились под Киевом. Фото - facebook.com/nikolai.kuleba

Состояние уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы стабильное. И с каждым днем ​​будет улучшаться, говорят медики.

Однако предполагают, что реабилитация может продолжаться 1,5 года, сообщил главный врач КБ "Феофания" Игорь Семенив.

"У Николая Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятый. Такая травма грудной клетки является одной из самых болезненных в раннем периоде травм. Реабилитация после таких сложных политравм может длиться и год, и полтора года", - отметил врач.

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По его словам, все зависит от индивидуальных особенностей организма человека.

Семенов также обратил внимание на психологическую реабилитацию, отметив, что она очень важна и тоже может стать длительной.

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет. Ехал собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. От удара легковушку несколько раз развернуло и бросило на отбойник.