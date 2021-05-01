Полсотни человек погибли в центре города

Сорок восемь человек погибли во время массовых беспорядков в Одессе семь лет назад.

На ул. Греческой, Дерибасовской и Греческой площади тогда 2 мая сошлись проукраински настроенные граждане, ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" и пророссийские коллаборационисты.

Фото: Reuters

Участники антимайдана пытались остановить шествие футбольных фанатов. Начались столкновения и стрельба. Впоследствии перешли на Куликово поле. Сепаратисты забаррикадировались в Доме профсоюзов, который расположен на той же площади. Через некоторое время там возник пожар. Пожарным удалось эвакуировать 330 человек. Им помогали проукраинские активисты. Более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

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Следователи открыли десяток уголовных производств. Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю ГУ МВД Украины в Одесской области Петру Луцюку в служебной халатности. Суд по этому делу переносили несколько раз из-за неявки обвиняемых, адвокатов, отсутствия переводчика с украинского на русский.

Всего в уголовном производстве по событиям 2 мая подозревали 26 человек. Основных участников антимайдана, которые напали на мирных жителей, - 19 человек - в 2017-м было оправдано Ильичевским городским судом. Судебные приговоры были только по двум антимайданивцам.

Российская Федерация в ходе переговоров об обмене пленных настаивала на выдаче не менее девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков 2 мая 2014 в Одессе. Речь идет о переговорах, проходивших в сентябре-декабре 2019 года. При этом в ведомстве призвали международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации.