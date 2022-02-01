Полковника Голубана арестовали. Что он сказал в суде

Печерский райсуд Киева арестовал полковника Юрия Голубана. Полиция подозревает его и еще одного задержанного в подготовке массовых беспорядков в Киеве и ряде других городов. Фото: t.me/graty_me

Полковника Юрия Голубана, подозреваемого в подготовке массовых беспорядков в Киеве и других городах, арестовали без права на залог.

Такое решение сегодня вынес Печерский райсуд Киева.

Голубан в суде возразил, что он причастен к массовым беспорядкам, передают "Ґраты".

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По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали полицейские. При этом он отвергал провокации и говорил, что нельзя применять насилие к полицейским и вообще устраивать беспорядки. Но почему-то это не включили в видео, показанное на брифинге Нацполиции.

В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.

Полковник Юрий Голубан и его сообщник были арестованы в Киеве 30 января. Следствие считает, что на 31 января подозреваемые готовили массовые беспорядки и жестокие стычки с полицией под Офисом президента. Планировалось создать картинку для СМИ с пострадавшими от действий полиции. Для этого должны были использовать бутафорскую кровь и привлечь людей, которые будут изображать медиков. На митинге должна была быть "массовка" в количестве 3500 человек и еще 1200 для участия в столкновениях. Цель мероприятия – дестабилизация ситуации в Украине. Заказчиков следствие все еще устанавливает: изучает связи с подозреваемых с боевиками в ЛДНР и спецслужбами РФ.