Полковника Голубана арестовали. Что он сказал в суде

Полковника Юрия Голубана, подозреваемого в подготовке массовых беспорядков в Киеве и других городах, арестовали без права на залог.
Такое решение сегодня вынес Печерский райсуд Киева.
Голубан в суде возразил, что он причастен к массовым беспорядкам, передают "Ґраты".
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По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали полицейские. При этом он отвергал провокации и говорил, что нельзя применять насилие к полицейским и вообще устраивать беспорядки. Но почему-то это не включили в видео, показанное на брифинге Нацполиции.
В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.
Полковник Юрий Голубан и его сообщник были арестованы в Киеве 30 января.
Следствие считает, что на 31 января подозреваемые готовили массовые беспорядки и жестокие стычки с полицией под Офисом президента. Планировалось создать картинку для СМИ с пострадавшими от действий полиции. Для этого должны были использовать бутафорскую кровь и привлечь людей, которые будут изображать медиков.
На митинге должна была быть "массовка" в количестве 3500 человек и еще 1200 для участия в столкновениях. Цель мероприятия – дестабилизация ситуации в Украине.
Заказчиков следствие все еще устанавливает: изучает связи с подозреваемых с боевиками в ЛДНР и спецслужбами РФ.
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