Полиция задержала женщину, которая выбросила труп ребенка в чемодане

Правоохранители задержали 22-летнюю Анну Пилявскую – женщину, которая в конце июня выбросила в чемодане тело своего сына.
Сообщил об этом заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане", – сообщил он.
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22-летняя Анна Пилявская вечером 26 июня выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов чемодан. Это зафиксировали камеры наблюдения. На следующий день чемодан нашли прохожие. Внутри было тело сына Анны – 2-летнего Александра. Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стал приступ астмы.
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