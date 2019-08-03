Полиция задержала женщину, которая выбросила труп ребенка в чемодане

Автор: facebook.com Мать мальчика, Анну Пилявскую, разыскивали почти в течение месяца.

Правоохранители задержали 22-летнюю Анну Пилявскую – женщину, которая в конце июня выбросила в чемодане тело своего сына.

Сообщил об этом заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане", – сообщил он.

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22-летняя Анна Пилявская вечером 26 июня выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов чемодан. Это зафиксировали камеры наблюдения. На следующий день чемодан нашли прохожие. Внутри было тело сына Анны – 2-летнего Александра. Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стал приступ астмы.