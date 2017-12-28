Полиция задержала наркокуръера во время закладки "посылок"

В Запорожье у Правобережной магистрали правоохранители задержали мужчину, который делал закладки контейнеров с наркотиками. Сообщает о событии пресс-служба патрульной полиции города.
"Патрульные застали гражданина в то время, как он раскладывал наркотические вещества в тайные убежища, так называемые" закладки ", - говорится в сообщении.
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До задержания курьер успел разложить уже 20 контейнеров с наркотиками. Задержанный показал места где уже оставил посылки.
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