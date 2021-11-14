В Одессе полиция со стрельбой задержала четырех грабителей.

Инцидент произошел вечером, 13 ноября, в одесском жилом массиве Таирово, сообщает местное агентство Украинская служба информации.

"Сегодня, 13 ноября, около 21:00 на улице Академика Королева, 52/1 сотрудники уголовного розыска задерживали злоумышленников, совершивших кражу. Те попытались скрыться на автомобиле Daewoo Nubira", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли огонь. Один из подозреваемых, 43-летний мужчина, был ранен. Ему оказали помощь. Все подозреваемые задержаны.

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