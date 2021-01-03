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воскресенье, 03 января 2021 12:43

Полиция разыскивает злоумышленника, который зарезал мужчину

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Полиция разыскивает злоумышленника, который зарезал мужчину
В Черкассах разыскивают подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений мужчине. Фото: Нацполиция

В Черкасской области разыскивают злоумышленника, который нанес смертельные ножевые ранения мужчине.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

"Да, в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили мужчину 2002 г.р., с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, который во время реанимационных мероприятий скончался", - сказано в сообщении.

В совершении данного уголовного преступления подозревается житель Черкасс Черныш Анатолий Васильевич, 1985 года рождения.

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Отмечается, что мужчина передвигается на автомобиле марки Fiat DOBLO 2000-2004 годов выпуска, серого цвета.

Особые приметы автомобиля: передняя часть авто и водительская дверь возможно имеет механические повреждения.

"Полиция обращается ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем происшествия или владеет какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться к Черкасского отдела полиции по адресу Смелянская, 57 или сообщить по телефонам: 39-31-01, или 102", - сообщили правоохранители.

По данному факту в полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Осенью Украину всколыхнули кровавые убийства в Ивано-Франковской и в Кривом Роге. В обоих случаях подозреваемые бросались с ножами. Погибли 3 человека. Еще 9 - были искалечены.

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Дата
03
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