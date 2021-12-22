Полиция разоблачила группу мошенников, предлагавших дешевые перевозки

Фото: Национальная полиция

Киберполиция разоблачила группу мошенников-перевозчиков в Житомирской области.

Они нанесли заказчикам ущерб минимум на 500 тыс. грн, сообщает Национальная полиция.

Мошенники имитировали предоставление услуг. Посредством интернет-ресурсов грузовых автомобильных перевозок подбирали выгодные заказы. Предлагали заманчивые условия оплаты их труда. После согласования всех договоренностей мошенники убеждали заказчиков в готовности груза к отправке и необходимости предоплаты.

Заказчики перечисляли на банковские счета преступников от 25 до 50 тыс. грн. Но товар никто не перевозил.

21 декабря полицейские провели обыски у подозреваемых. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, водительские удостоверения и другие доказательства мошенничества.

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Подозреваемым может грозить от трех до восьми лет тюрьмы.

СБУ разоблачила ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды. По данным следствия, в группу входили девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своей разработке они могли автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять профили контентом, одновременно администрировать большое количество пользователей.