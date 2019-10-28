Полиция расследует "слив" информации о перестрелке в Харькове

В Харькове возле супермаркета во время стрельбы погиб мужчина. Другой - ранен. Стрелок подорвался на гранате при задержании. Фото - hk.npu.gov.ua

Полиция начала расследование по факту публикации в одном из харьковских Telegram-каналов оперативных материалов досудебного следствия по перестрелке возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской в ​​Харькове.

Назначено служебное расследование, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Информация о изъятом у стрелка оружие и боеприпасах, об анализе ДНК появлялась в интернете раньше, чем ее получали некоторые правоохранители, по словам Сокуренко.

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"Назначено служебное расследование и в отношении того Т elegram-канала, первый это изложил. Будет проведена и служебная проверка причастности наших должностных лиц к разглашению тайны следствия. То, что сделано - сделано, мы считаем, намеренно и оно только вредит. Потому что не успели приехать на какой-то адрес - а там уже вещи какие-то выносили родственники. Женщина или сожительница говорит, мол, его убили, а мне жить надо как-то. Мы изъяли то, что выносилось. Но это не способствует объективному беспристрастному расследованию данного преступления", - сказал Сокуренко.

Уголовное производство открыли по статье "разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования". За это причастным грозит штраф, исправительные работы или арест.

Во время стрельбы возле супермаркета в Харькове 25 октября убили Владимира Бороха по кличке Тайсон. Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, известного под прозвищем Жора. Самого Исакова госпитализировали с проникающими огнестрельными ранениями. Стрелок Алексей Титов сбежал. Позже подорвался на гранате при задержании.