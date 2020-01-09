Полиция назвала причину падения сестер с 7-го этажа

Сестры случайно выпали с балкона в Луцке. Фото: lviv.molbuk.ua

Полиция в Луцке Волынской области расследует гибель 15-летней девушки. Она вместе с сестрой выпала с балкона 8 января.

Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, сообщили правоохранители.

"Девушки были в квартире, расположенной на седьмом этаже многоэтажки, и вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесия и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней. В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации", – рассказали в полиции.

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Сейчас решают, вносить ли инцидент в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай".

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