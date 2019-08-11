Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушки

Фотороьбот мужчины, который пытался изнасиловать 2 девушки. Фото: скриншот с видео на YouTube

Полиция Киева разыскивает мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования.

Уже известны приметы и создан фоторобот, сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Молодой человек подозреваемый в совершении 2 попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые произошли 2 и 23 июля этого года

Приметы злоумышленника: возраст 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.

"Если есть какие-либо информацию, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного мужчины, просим сообщить по телефонам: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 или на 102", - отметили в полиции .

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