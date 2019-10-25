Полицейского задержали на взятке

В Черкассах задержали полицейского. Фото: ГБР

Правоохранители задержали на взятке сотрудника патрульной полиции в Черкасской обл.

Инспектор отдела безопасности дорожного движения требовал и получил 4 тыс. грн взятки за выдачу разрешения для занятия выездной торговлей рядом с проезжей частью в г. Смила Черкасской обл, сообщает ГБР.

24 октября полицейского задержали. Ему готовится сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Открыто уголовное производство. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

На взятке задержали двух инспекторов Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области. Они получили $ 15 тыс. от представителя предприятия за указание в акте налоговой проверки только несущественная нарушений.