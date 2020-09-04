Полицейского с оружием от Януковича задержали на сбыте наркотиков

3 сентября на сбыте наркотиков задержали 30-летнего столичного полицейского. Кроме наркотиков и боеприпасов, у задержанного был обнаружен наградной пистолет от Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры.

"Прокуратурой города Киева совместно со следователями Территориального управления ГБР задержан сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции, который занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 3 факта сбыта инспектором амфетамина и МДМА", - говорится в сообщении.

По месту жительства задержанного, в его автомобиле и служебном кабинете провели обыски. Правоохранители изъяли значительное количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и более 1 тыс. боеприпасов.

Задержанному сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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