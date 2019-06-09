Полицейского, которій сбил ребенка, взяли под стражу

Полицейского взяли под стражу. ФОТО: УНІАН

В воскресенье, 9 июня, Полтавский суд отправил в СИЗО полицейского, который на служебном автомобиле сбил 10-летнего мальчика в Конотопе.

Об этом сообщает ТСН.

Полицейского арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в 30 налоговых минимумов.

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7 июня во центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка. За рулем был не собственник авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.