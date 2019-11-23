Полицейского будут судить за убийство

Правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: delo.ua

Старшего оперуполномоченного винницкой полиции будут судить за убийство человека при исполнении служебных обязанностей.

Обвинительный акт уже передали в суд, правоохранителя подозревают в превышении своих служебных полномочий, которые привели к смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи выяснили, что оперуполномоченный предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого, правоохранитель нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальт. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

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Действия правоохранителя квалифицировали по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

На Сумщине мужчина убил свою жену и хранил ее тело под кроватью в доме, который выставил на продажу. Найденное тело принадлежало 69-летней пенсионерке.