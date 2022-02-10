Полицейским, опубликовавшим видео расстрела на Южмаше, грозит тюрьма

Полицейских, обнародовавших видео смертельной стрельбы на заводе Южмаш в Днепре, ждет уголовная ответственность.

Кто именно передал журналистам кадры – устанавливается. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщил заместитель генерального прокурора Максим Якубовский, передает Gazeta.ua.

Автор: скриншот с видео Полицейские "слили" в сеть видео, как солдат Артем Рябчук расстреливает на Южмаше в Днепре сослуживцев

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"Мы сейчас можем говорить – это работники Национальной полиции. Кто конкретно, я надеюсь, будет установлено в результате расследования", – сказал Якубовский.

Добавил, что эпизод об обнародовании видео выделен в отдельное уголовное производство – по факту разглашения данных досудебного расследования.

Как отдельный эпизод расследуются действия полицейского, который "незаконно, цинично, с нарушением требований законодательства" допрашивал задержанного Рябчука на месте на камеру.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката. Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.